Ex Milan, Paquetà via dal Lione? 3 club lo seguono. I rossoneri incasseranno il 15% della vendita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan guarda con molto interesse al futuro di un suo ex giocatore, Lucas Paquetà. Secondo quanto riportato da diversi giornali spagnoli, il brasiliano – attualmente in forza al Lione – potrebbe lasciare il club francese in estate per accasarsi all’Atletico Madrid. Su Paquetà ci sono anche il PSG e l’Arsenal. L’interesse del Milan deriva dal fatto che i rossoneri incasseranno il 15% dell’incasso che il Lione otterrà dalla vendita del trequartista classe 1997. Il contratto di Paquetà con il club allenato attualmente da Peter Bosz scadrà nel 2025, e la sua valutazione si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro.