Ex Milan, per Filippo Inzaghi c'è l'interesse del Brescia

Come riportato dalla redazione di Sportitalia, Massimo Cellino, Presidente del Brescia, avrebbe fatto passi in avanti per assicurarsi Filippo Inzaghi come allenatore della sua squadra in vista della prossima stagione. Per l’ex tecnico e giocatore fra le altre anche del Milan, sarebbe un ritorno in Serie B dopo le esperienza con Benevento e Venezia nella serie cadetta.