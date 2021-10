Ex Milan, Ronaldinho: "Sono soddisfatto della mia carriera, non ho rimpianti"

Ronaldinho Gaucho, ex calciatore fra le altre di PSG, Barcellona e Milan, martedì è tornato a Parigi per assistere dal vivo alla sfida di Champions League fra i parigini e il Lipsia, ricevendo un caloroso abbraccio dai suoi ex tifosi. Intervistato da Le Parisien, Ronaldinho ha ripercorso la sua carriera parlando anche di Lionel Messi via dal Barcellona. Ecco le parti salienti dell’intervista: “Dopo tanto tempo, la gente mi ama ancora a Parigi, ed è bello sapere che quello che ho fatto qui è nel cuore dei tifosi. Solo quando è cominciata la partita ho iniziato a ripensare ai gol che ho segnato qui, alle sfide affrontate. Non ho rimpianti per la mia carriera. Sono totalmente soddisfatto di tutto quello che mi è successo e di tutto quello che il buon Dio mi ha dato molto. Sono fortunato ad aver vissuto momenti così gioiosi, non cambierei nulla”.

Sul PSG ha detto: “Ora è più forte di un tempo è diventato un club molto grande! Ma anche ai miei tempi era fantastico, c'erano tanti grandi giocatori. Ora però tutti i migliori giocatori del mondo sono qui”.

Su Messi: “Sono molto felice di vederlo nel club in cui ho iniziato la mia avventura in Europa. Non pensavo potesse accadere! Ero sicuro che avrebbe concluso la sua carriera a Barcellona, per me è stata una sorpresa. Dato che mi piace molto il PSG, è stata una bella sorpresa, ma non avrei mai pensato di vederlo giocare in un posto diverso dal Barcellona”.