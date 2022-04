Ex Milan, Saponara è in scadenza: "Mi piacerebbe restare alla Fiorentina"

MilanNews.it

Il trequartista della Fiorentina, Riccardo Saponara, ha rilasciato un’intervista al giornale polacco Przegladsportow'. Queste le dichiarazioni dell’ex Milan in merito al contratto in scadenza con il club viola: “Non ne ho ancora parlato con il club per il rinnovo, ma sarò onesto e sarebbe bello rimanere qui. Ho un buon rapporto con i dirigenti e la proprietà, hanno mostrato cosa vogliono ottenere e stanno gestendo bene la squadra”.