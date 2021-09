Ex Milan, tanti auguri a Ronaldo 'il Fenomeno' che oggi compie 45 anni

Ronaldo Luís Nazário de Lima, meglio noto solo come Ronaldo, è uno di quei giocatori entrati nella storia del calcio direttamente dalla porta principale. Nato a Rio de Janeiro il 22 settembre 1976, compie oggi 45 anni. In carriera ha segnato gol a raffica (352 con i club e 62 con la Nazionale brasiliana) ovunque abbia giocato. La sua storia calcistica è legata principalmente al PSV, all’Inter e al Real Madrid, ma ha avuto modo di vestire anche la maglia del Milan. Ronaldo arrivò in rossonero a gennaio 2007 sotto la guida tecnica di Carlo Ancelotti restandoci fino a giugno 2008. In totale per il ‘Fenomeno’ solo 20 presenze, ma condite da 9 reti. Tutta la sua carriera, compresa l’esperienza al Milan, è stata condizionata da gravi problemi ai tendini rotulei delle ginocchia. Il Diavolo con un post sui social lo omaggia augurandogli buon compleanno.

A talent like few others. Happy birthday, O Fenômeno! 🥳



