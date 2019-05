F. Galli a MN: "Atalanta e Inter hanno partite complicate, il Milan paga un blackout di qualche mese fa"

Filippo Galli, intervistato da MilanNews.it, ha parlato della corsa Champions che vedrà il suo culmine domenica sera alle 20.30: "E' chiaro che io speri che o Inter o Atalanta possano lasciare dei punti domenica, perchè entrambi hanno partite complicate. L'Inter gioca contro l'Empoli, che può giocarsi ancora la permanenza in Serie A, mentre l'Atalanta gioca contro il Sassuolo, che so che non si scanserà, perchè abbiamo già visto onorare la partita contro la Roma, pareggiandola, nonostante non avesse più molto da dire in classifica. Paghiamo una sorta di black out di risultati e di prestazioni ottenute in un certo momento della stagione quando ormai sembrava che il posto in Champions fosse nostro".