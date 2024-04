F. Inzaghi "La doppietta al Real serata magica. A fine partita Mourinho..."

Nell'intervista rilasciata a DAZN, l'ex rossonero Filippo Inzaghi ha parlato così della doppietta al Real Madrid in Champions League: "Fu una serata magica. Ero partito dalla panchina, ma avevo portato due maglie per celebrare i gol numero 69 e 70 in Europa. Poi entrai e segnai una doppietta.

Una di quelle maglie l'ho portata poi a Borgonovo. Quando penso a quella partita mi viene in mente anche il giorno dopo in cui gli ho portato la maglietta. Fu una partita memorabile, riuscì a raggiungere Raul, poi vabbè sono arrivati Messi e CR7... A fine partita Mourihno mi abbracciò e mi disse che sperava non giocassi".