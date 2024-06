Fabian Ruiz e la sfida con l'Italia: "Vincerà chi farà meno errori. L'Italia ha tanti giocatori e tanta qualità"

"Abbiamo fatto una bella partita contro la Croazia, abbiamo giocato bene ed era molto importante per noi inziare nel modo giusto. Sappiamo che contro l'Italia sarà dura: è una squadra forte, con giocatori di qualità e un allenatore a cui piace giocare a calcio come noi. Speriamo di fare meglio di loro e vincere". Parla così Fabian Ruiz, centrocampista della Spagna e del PSG, ed ex del Napoli, a Sky Sport in vista della gara di domani contro gli azzurri.

All'Italia manca il grande campione, a differenza della Spagna. "Ma se vedi l'Italia ci sono tanti giocatori e tanta qualità. Siamo due squadre molto simili, a entrambe ci piace giocare da dietro e tenere la palla. Abbiamo giocatori simili. Vincerà chi farà meno errori".

Domani rivedrai Di Lorenzo con cui hai giocato a Napoli. "Mi sento spesso con Di Lorenzo, ho bei ricordi con lui a Napoli e quando ci incrociamo poi parliamo sempre dopo la partita. Ho voglia anche di incontrare Spalletti e Donnarumma".