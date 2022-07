Fabio Cannavaro: "Tonali mi piace molto, nei prossimi anni sentiremo parlare tanto di lui"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Cannavaro, ex calciatore oltre che capitano dell'Italia Campione del Mondo nel 2006, ha rilasciato un'intervista a DAZN soffermandosi anche su Sandro Tonali in ottica Nazionale: “A me piace molto Tonali, ha capito la differenza tra giocare a calcio e vincere. Secondo me nei prossimi anni sentiremo parlare tanto di lui”.