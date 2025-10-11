Fabrizio Romano: "Ibrahimovic ha avuto un ruolo fondamentale nel trattenere Camarda in rossonero"

Il Milan punterà su Francesco Camarda, non ci sono dubbi. Lo ha ribadito ancora una volta oggi Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, racconta qualche retroscena di questo rapporto:

“C’è una conferma che arriva direttamente da Zlatan Ibrahimovic, che parlando alla Gazzetta dello Sport conferma con convinzione e decisione l’intenzione forte del Milan di far sì che Francesco Camarda possa essere una parte importante e fondamentale del progetto rossonero del futuro. È in prestito al Lecce, ma Ibrahimovic ha detto che ci tiene in maniera particolare a questo ragazzo e dall’anno prossimo farà parte del progetto Milan. Questa è l’intenzione chiara dal giorno 0: prestito in questa stagione e poi l’intenzione di farne una parte fondamentale del progetto rossonero. Quando Ibrahimvoc dice: “Tengo particolarmente a questo ragazzo”, oltre alla storia che lui stesso ha raccontato, il dietro le quinte di quel messaggio ricevuto anni fa da un Camarda bambino, al di la della parte romantica Ibrahimovic ha avuto un ruolo fondamentale anche nella spinta per trattenere Camarda in rossonero quando aveva il contratto in scadenza. Camarda ha sempre dato un amore totale e una priorità totale verso il Milan, ma diversi club, come Manchester United e Dortmund, erano pronti ad offrire tantissimo a Camarda, presentandogli un progetto tecnico ma anche economico molto ambizioso. Ibra è stato grande parte della garanzia del Milan per Camarda, che ha solo visto rossonero. E quindi la connessione Ibra-Camarda continua anche in pubblico, con l’intenzione annunciata del Milan di farne una parte assolutamente importante del proprio progetto”.

Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic di oggi pomeriggio:

Camarda come lo vedi?

"Tengo molto a Camarda. Ho fatto una foto con lui quando era ragazzino, non sapevo chi fosse. Ero andato al Vismare per dare un po' di motivazione ai ragazzi. Era il 2019, ma io ho visto il suo messaggio un anno fa. Non per arroganza, ma perchè non sono molto attivo sui social. Una volta mi ha taggato e allora l'ho visto. Giocavamo insieme e gli ho detto che poteva dirmelo che mi aveva mandato un messaggio. Ho aspettato il suo primo gol in A per mettere quel messaggio. Speravo lo facesse con il Milan. Ora in prestito, l'anno prossimo tornerà, lui deve fare il suo percorso. Sono contento per lui, molto contento. Nel calcio italiano manca un numero 9 come lui".