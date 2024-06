Fair Play Finanziario, l'Aston Villa deve completare delle cessioni entro il 30 giugno

L’Aston Villa, per questioni di Fair Play Finanziario, deve completare delle cessioni entro il prossimo 30 giugno. Nella formazione inglese, gioca per esempio Matty Cash, terzino destro che piace molto al Milan in vista della prossima stagione. Tra coloro che potrebbero lasciare i Villans nelle prossime settimane c'è anche Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che sarebbe stato offerto anche ai rossoneri e alla Juventus.

Questa necessità di vendere potrebbe essere un'alleata importante per il club di via Aldo Rossi che sembra aver messo Cash in cima alla lista degli obiettivi per la fascia destra di difesa. La richiesta dell'Aston Villa è importante (si parla di 25-30 milioni di euro), ma lo spettro del Fair Paly Finanziario farà necessariamente abbassare il prezzo del giocatore polacco.