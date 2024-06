Fascia destra, il punto su Davide Calabria e Alessandro Florenzi

In queste prime settimane di offseason che precedono l'inizio ufficiale del calciomercato, fissato per il 1° luglio come ogni anno, si è parlato tanto in ottica Milan di movimenti per portarsi a casa un nuovo terzino destro che possa competere con il capitano Davide Calabria. Il nome più in voga ultimamente è quello di Matty Cash dell'Aston Villa: la richiesta degli inglesi, al momento, sfiora i 30 milioni ed è troppo elevata. Come alternative i rossoneri seguono le piste di Emerson Royal del Tottenham, per cui si punta ad abbassare le richieste da 25 a 20 milioni, e Tiago Santos del Lille, pupillo di Fonseca, più giovane e che avrebbe un prezzo in linea con i parametri del club.

In tutto questo però il Milan deve guardare anche in casa e considerare la situazione attuale dei propri terzini destri. Uno, come detto, è il capitano Calabria che chiaramente vuole rimanere in rossonero così come il club vorrebbe trattenerlo: è in scadenza nel 2025 e avrebbe fatto richiesta per un piccolo adeguamento dello stipendio. Si tratterà nelle prossime settimane. Ultimo anno di contratto anche per Alessandro Florenzi il cui futuro andrà svelato anche in relazione all'annuncio di Fonseca come nuovo allenatore: potrebbe rimanere in rossonero dopo un confronto con il tecnico portoghese con cui c'erano stati forti dissapori ai tempi della Roma. Lo riporta questa mattina Tuttosport.