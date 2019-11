Fassone: "De Laurentiis ha avuto coraggio a offrirmi un ruolo mai svolto prima. Al Milan avevo le spalle larghe"

Marco Fassone, intervenuto su Radio Marte, ha parlato delle proprie esperienze personali al Napoli e al Milan: "Le esperienze di Napoli e Milan sono state diverse per me. In azzurro De Laurentiis ha avuto il coraggio di offrirmi una poltrona da direttore generale, un ruolo che non avevo mai svolto prima. Quando andai al Milan, invece, avevo già le spalle più larghe, avevo consolidato la mia esperienza ed avevo una proprietà lontana che mi ha permesso gestire da vicino il tutto e per questo quanto fatto di bene o di male è stata colpa e merito mio. Devo dire però che nel luglio del 2018, quando lasciammo il club, avremmo potuto competere in maniera seria per il quarto posto".