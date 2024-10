Fassone: "Il Milan deve risolvere questioni interne. Il Napoli ha qualcosina in più"

Marco Fassone, ex AD del Milan che non ha lasciato un grande ricordo dopo il suo breve passaggio in via Aldo Rossi, ha parlato a Radio Marte del club rossonero e in particolare del big match di questa sera: "Milan Napoli? Nella singola sfida può succedere di tutto, anche se il Napoli sembra avere qualcosina in più rispetto agli avversari. Il Milan deve chiarire delle questioni interne: non si è capito quali siano i titolari e Paulo Fonseca deve risolvere delle situazioni dubbie. Conte mi sembra anche più convinto, grazie alle sue conoscenze del nostro campionato. Sul lungo periodo, la mia preferenza va al Napoli".

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: martedì 29 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milan

TV: DAZN

Web: MilanNews.it