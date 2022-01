Fattore casa determinante: San Siro l'uomo in più per spingere il Milan

La Roma per iniziare il 2022, poi Venezia, Spezia e Juventus, senza dimenticare l’impegno in Coppa Italia contro il Genoa. Per il Milan sarà un gennaio intenso e ricco di impegni. Come sottolinea il Corriere dello Sport, quattro di queste cinque partite, coppa compresa, si giocheranno nello stadio di casa. San Siro, dunque, sarà l’uomo in più per spingere il Milan nella rimonta all’Inter.