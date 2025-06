Fattori: "Leao? Spero che Allegri riesca a migliorarlo sotto certi aspetti"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'allenatore Sauro Fattori ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao e sull'impatto che uno come Max Allegri potrebbe avere sul numero 10 rossonero.

Milan, per Leao può essere Allegri la svolta della carriera?

"Sicuramente ha qualità, va valutato per i risultati che dà. Spero che Allegri riesca a migliorarlo sotto certi aspetti o è un peso. E' sopravvalutato sotto certi aspetti. Sono stato sempre un ammiratore di Allegri, però secondo me deve dimostrare qualcosa da top player. E' trattato come un top player ma chi è così deve dimostrare qualcosa".