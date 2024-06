Favo a SI su Camarda dopo l'ultima settimana: "Sta vivendo questo momento con grande serenità"

Nel pre partita dell'ultima amichevole della Nazionale di Luciano Spalletti prima della partenza per EURO2024, il commissario tecnico dell'U18 Massimiliano Favo è intervenuto ai microfoni di Sportitalia compiendo un commento sul giovane bomber del Milan Francesco Camarda, protagonista qualche giorno fa nella finale dell'Europeo U17 con una doppietta che ha permesso agli azzurri di vincere il loro primo storico titolo continentale. Queste le sue dichiarazioni.

"Camarda sta vivendo questo momento con grande serenità, come d'altra parte tutti i ragazzi di questa rosa, ricca di ragazzi altrettanto validi come Francesco. Si parla molto di lui ma vi garantisco che ci sono ragazzi eccezionali e di grande qualità che saranno il futuro della Nazionale maggiore".

Camarda, i numeri stagionali con l'Italia U17 sono da capogiro

L'Italia U17 si è laureata Campione d'Europa per la prima volta nella sua storia nella serata di mercoledì scorso. A trascinare gli Azzurrini ci ha pensato Francesco Camarda, 16enne attaccante del Milan che ha segnato 4 gol in 5 partite e si è aggiudicato il premio come miglior giocatore della competizione. Il giovane talento rossonero era affiancato da altri suoi compagni di club che si sono comportati ugualmente bene: il portiere Alessandro Longoni, il mediano Emanuele Sala e il trequartista Mattia Liberali.

Ma l'Europeo è stato solamente il gran finale di una stagione travolgente di Camarda in maglia azzurra. Da settembre a oggi, infatti, Camarda ha giocato 17 gare con l'Italia under 17 e i suoi numeri sono davvero da capogiro. In totale, come riportato da Transfermarkt, l'attaccante del Milan ha segnato 11 gol e messo a referto 4 assist. Tra le reti realizzate spiccano anche tre doppiette.