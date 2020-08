Fedele: "Pioli si è guadagnato la riconferma sul campo. Bakayoko? Non so se andrà al Milan"

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, si è collegato in diretta a TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto.

Il Milan ha fatto bene a confermare Pioli?

"Dico che se l'è guadagnata sul campo, e poi non è che tutti gli allenatori stranieri abbiano l'acqua santa. Noi immediatamente un prete non lo facciamo diventare vescovo né beato, ma subito santo! Non abbiamo questo raziocinio del passaggio intermedio. Penso a Benitez, passato per Napoli e non in grado di arrivare ai risultati che voleva, oppure Luis Enrique esonerato dalla Roma e poi il Triplete col Barcellona. Pioli non è un'aquila, ma sa essere saggio e soprattutto è onesto con i calciatori".

Per il Napoli serve Veretout?

"Se pensi che il Napoli 7° era e 7° è, che fa 60 gol e ne prende 50, allora c'è qualcosa che non va. Manca la copertura difensiva, e si sono arrangiati con Demme e Lobotka. Io andrei a prendere Bakayoko, che non so se andrà al Milan...".