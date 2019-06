Fekir, pres. Lione: "Senza l'offerta giusta può restare. Stiamo parlando con persone che non hanno fretta di chiudere"

Nabil Fekir potrebbe essere uno degli obiettivi del Milan in questa sessione di calciomercato. Del centrocampista francese di origini algerine, attualmente in forza al Lione, ha parlato il presidente del club Jean-Michel Aulas, ai microfoni di RMC: "Siamo orgogliosi di avere qui con un campione del mondo come Fekir. Ma ha un solo anno di contratto, quindi siamo consapevoli che non può avere lo stesso prezzo di un anno fa. Trattative? Parliamo, senza entrare nello specifico. Stiamo dialogando con persone che non hanno fretta di chiudere perché vogliono negoziare bene. Ma noi non abbiamo bisogno di soldi, quindi se non arriva l’offerta giusta possiamo tenerlo”.