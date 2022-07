Femminile, Mesjasz a Milan TV: "Milan passo in avanti per la mia carriera. Il nostro obiettivo è lo Scudetto"

MilanNews.it

Nella giornata odierna il Milan ha ufficializzato a titolo definitivo Malgorzata Mesjasz per la formazione Femminile. Queste le prime dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: “Ciao, sono Małgorzata Mesjasz e sono pronta a raggiungere i miei obiettivi.Sono molto felice di avere l'opportunità di giocare per un Club così importante. È un grande passo in avanti per la mia carriera”.

Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi e giocare.

La sua passione per il calcio: “La mia passione per il calcio è nata quando ho iniziato a giocare con mio fratello maggiore, anche lui ora calciatore professionista. Avevo solo otto anni quando ho iniziato a giocare a calcio. Ho iniziato giocando per la squadra della mia città, in Polonia poi sono passata per altri club polacchi fino ad arrivare in Germania, dove ho giocato nelle ultime tre stagioni”.

Sulla nazionale polacca: “Sono molto orgogliosa di poter rappresentare il mio Paese in Nazionale, dove ho già molte presenze e credo di poter ancora migliorare”.

Che tipo di giocatrice è: “Sono molto forte nei duelli aerei e nei colpi di testa, soprattutto in fase difensiva. Mi ritengo già una giocatrice esperta e vorrei aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi, sono qui per questo. Vorrei aiutare la squadra il più possibile, essere protagonista e centrare il nostro obiettivo, vincere lo Scudetto”.

Sul calcio femminile in Italia: “La Serie A Femminile è migliorata molto, attrae sempre più tifosi allo stadio. Ho già giocato contro la Nazionale italiana e il livello è molto buono; credo che siamo sulla strada giusta”.

Un saluto ai tifosi: “Ciao a tutti i tifosi rossoneri”.