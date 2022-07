Fenucci e la crisi della Serie A: "Ragioniamo con la FIGC per armonizzare le licenze con l'UEFA"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha parlato della crisi del calcio italiano nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Già pre-pandemia la Serie A aveva il peggior rapporto debiti-fatturato tra le grandi leghe. Non abbiamo contenuto il costo del lavoro nonostante la caduta dei ricavi. Ragioniamo con la FIGC per armonizzare le licenze italiane con quelle UEFA. Gli stadi è dove siamo più indietro. La formula pubblico-privato è un modello in voga in tutta Europa, non solo a Bologna. E per i giovani serve un nuovo rapporto con la Serie B, può essere un movimento formativo".