Ferlaino: "Milan e Inter sono crollate per aver sbagliato il mercato e determinate scelte"

Il Corriere dello Sport ha intervistato Corrado Ferlaino, presidente del Napoli scudettato due volte tra il 1987 e il 1990.

C’è una sola squadra al comando, con un vantaggio abissale, e questa è una rarità.

"Milan e Inter sono crollate per aver sbagliato il mercato e determinate scelte; la Juventus è fuori per la vicenda di cui si è venuti a conoscenza; temevo la Roma, lo confesso, però ha perso a Napoli ed è fuori: in caso contrario, l’avrei considerata ancora un avversario".