Ferrè: "Il Milan è la squadra che tira più in porta in Serie A a partita. Il problema? Il dominio della gara"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Elastici', sono stati analizzati i plus ed i malus del Milan seguendo uno studio fatto da Math & Sports. Di questo argomento ne ha parlato anche il match analyst Stefano Ferrè, che ha detto:

"Il dato che emerge, che è anche il plus di questa squadra, è la produzione offensiva. Il Milan è la squadra che tira di più in porta a partita. Fa ben più di sei tiri in porta a partita, quasi 7, e questo è un dato molto forte. Il problema è il dominio della gara. Perché ho voluto mettere questo? Perché sentendo le parole di Fonseca, il mantra di Fonseca è dominio, controllo, il possesso palla, quindi tenere la palla, quello che chiede Fonseca nelle conferenze stampa, non è in realtà così certificato dal numero.

Il Milan tiene il pallone il 56% del tempo mediamente, pensate che Inter e Juve lo fanno per più del 60".