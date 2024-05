Ferrè, match analyst: "Valorizzare le risorse a disposizione. Credo che sia questo il grande obiettivo del Milan col nuovo allenatore"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', l'esperto match analyst Stefano Ferrè ha detto la sua sulla sempre molto discussa questione relativa al futuro della panchina del Milan, ad oggi ancora incerto, soffermandosi in modo particolare su Paulo Fonseca e le strategie che la dirigenza rossonera intende seguire. Queste le sue dichiarazioni.

"Io oggi se volessi avere un'indiscrezione su chi allena il Milan, chi è il dirigente che poi ha il portere decisionale? E' questo quello che a me manca sapere. Chi decide? Perché poi nella scelta dell'allenatore c'è anche la strategia. Fonseca, al di là del fatto che uno lo conosce bene o poco, perché poi il giudizio è in base a quanto lo conoscono. Conte lo conosco tanto, quindi mi piace perché ha vinto tanto. Fonseca, magari la maggior parte delle persone che lo giudicano non sanno neanche il modo di giocare che ha, l'interpretazione di calcio di oggi che ha, eccetera. Chiaramente l'ottica è quella di investire su un medio-periodo, cioè sulla valorizzazione delle risorse che ti metto a disposizione, farle diventare da un valore X ad un valore X alla seconda. Io credo che sia questo il grande obiettivo del Milan. Che poi ti porta non lontano da vincere. Non vuol dire che se tu valorizzi non puoi vincere. Anzi, aumentano la possibilità che poi tu vinca. Tant'è che quest'anno il Milan, con tutti i problemi che ha avuto, arriva secondo, non settimo, ottavo".