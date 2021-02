Ferri e l’aneddoto sul derby: "Nel riscaldamento non ci si salutava"

"Per me, come per tanti in quel periodo, giocare un derby era una cosa particolare. Quando uscivano i calendari, le prime partite che andavi a vedere erano i due Derby di Milano". Comincia con queste parole il racconto che Riccardo Ferri affida a InterTV nella settimana che conduce a Milan-Inter: "Ci sono tantissimi aneddoti, ma uno in particolare - che raccontato ora sembra faccia parte della preistoria - è comunque una cosa molto simpatica: c'era una palestrina dove le due squadre iniziavano il riscaldamento, condividendo uno spazio ristretto. Il Milan di Sacchi e Berlusconi era una delle squadre più titolate al mondo: durante il riscaldamento, in primis Nicola Berti, iniziava a tirare delle pallonate dalla parte del Milan cercando di provocare le reazioni dei milanisti, che in quel momento erano concentrati sul riscaldamento o sulle questioni tattiche. Partiva qualche occhiata, non minacciosa ma indispettita, per quello che succedeva. E poi non ci salutava: pur avendo fatto un percorso in Nazionale insieme, con i vari Baresi, Donadoni e Maldini si rimandava tutto a fine partita, ovviamente se il derby lo permetteva per il risultato" ricorda l'ex difensore nerazzurro.