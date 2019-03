Ferri: "La demolizione di San Siro sarebbe un passo doloroso, ma doveroso per tornare protagonisti"

Riccardo Ferri, ex giocatore dell'Inter, ha detto la sua ai microfoni di Sportmediaset sulla possibilità che il Milan e il club nerazzurro costruiscano un nuovo impianto e demoliscano San Siro: "Vedere San Siro demolito sarebbe un colpo al cuore per me e per chi su quel campo ci ha giocato per tanti anni, così come per tutti i tifosi accorsi negli anni per tifare la propria squadra alla Scala del Calcio. A mio avviso, però, è un passo doveroso affinchè i due club di Milano possano tornare ad essere protagonisti nel mondo del calcio".