Ferri: "Superlega, per mettere la parola fine bisogna sentire Florentino Perez"

Intervenuto a Sky Sport, Federico Ferri ha commentato così l'uscita dei club dalla Super League: "Le parole di Agnelli sono definitive, ovvero che chiudono per sempre, per quello che abbiamo visto, il modello di Super Lega. Per mettere la parola fine ci manca soltanto sentire Florentino Perez, artefice del progetto. Ma guardiamo i fatti: le interviste che abbiamo letto ad Agnelli sono di ieri nel primo pomeriggio. Sempre ieri, fino alle 22, il pensiero di Andrea Agnelli era quello che abbiamo letto oggi sui giorni, quindi c'era un patto di sangue. Le certezze di riuscita si sono sgretolate in poche ore, quindi questo gruppo si è dimostrato debolissimo sotto tutti i punti di vista".