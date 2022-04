Festa: "Investcorp al Milan potrebbe aprire una nuova era con maggiori investimenti"

MilanNews.it

Carlo Festa, giornalista de "Il Sole 24 Ore", è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti soffermandosi sulla cessione del Milan da parte del fondo Elliott a Investcorp: "Dal punto di vista sportivo sicuramente si potrebbe aprire una nuova era per il Milan, un’era di investimenti maggiori per acquistare giocatori di buon livello. Un periodo che non si vedeva dall’epoca di Berlusconi. Per i tifosi sicuramente sarebbe un passo in avanti rispetto al periodo di Elliott, dove si è stati molto più attenti al bilancio. La tematica finanziaria ha dei punti che non sono ancora chiari. Investcorp non è un investitore ma un gestore di soldi di altri soggetti. Anche Elliott gestisce capitali di altri soggetti, ma c’è una differenza basilare. I sottoscrittori di Elliott sono grandi fondi pensione oppure compagnie assicurative in maggioranza nordamericane. Tra i sottoscrittori c’è la famiglia Singer. Nel caso di Investcorp i soldi gestiti sono per l’ottanta per cento facenti capo ad attori del Golfo Persico, famiglie ricche del Bahrain e altri soggetti di questo tipo. Un’altra cosa che bisognerà chiarire sarà l’orizzonte temporale dell’investimento. Se Elliott puntava ad un orizzonte temporale di cinque anni, il nuovo investitore potrebbe avere un orizzonte temporale molto più lungo, quasi una decina di anni. Il Milan potrebbe avere una stabilità importante per far crescere il club".