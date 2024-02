Fiducia a Jovic e dubbio sulla destra: la probabile formazione di Stefano Pioli

vedi letture

Dopo la brutta prestazione di Monza, Pioli sa che non può più rischiare e torna ad affidarsi ai titolarissimi, o quasi, per il ritorno dei playoff di Europa League di questo pomeriggio alle 18.45, in casa del Rennes. Se in difesa rimarrà tutto invariato con il ritorno di Kjaer, le cose cambieranno di più tra centrocampo e attacco. In mezzo ci sarà la coppia Musah-Bennacer mentre Tijjani Reijnders, che sarà titolare, potrebbe essere spostato qualche metro più avanti a dare riposo a Loftus-Cheek. Il grande dubbio rimane sulla fascia destra: al momento Pulisic rimane in vantaggio su Chukwueze. In attacco fiducia a Jovic, anche perché Giroud sarà costretto a giocare in campionato per due gare consecutive.

Di seguito si riporta l'undici titolare che Stefano Pioli dovrebbe schierare questa sera al Roazhon Park di Rennes:

MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez

Musah, Bennacer

Pulisic, Reijnders, Rafa Leao

Jovic

DOVE VEDERE RENNES-MILAN

Data: Giovedì 22 febbraio 2024

Ore: 18:45

Stadio: Roazhon Park, Rennes (Francia)

TV: Dazn, SkySport

Web: MilanNews.it