FIFA 19, Biglia nella squadra della settimana: primo IF stagionale, 84 di overall

Sorpresa rossonera tra i migliori giocatori mondiali dell'ultimo turno di campionato. Protagonista con un gol favoloso contro il Chievo, Lucas Biglia è stato scelto da EA Sports come titolare della squadra della settimana numero 26 di FIFA 19. Si tratta della prima carta "in forma" per l'argentino, che vede il proprio overall salire dall'82 iniziale all'84 attuale.