FIFA 21, ci sono due rossoneri fra i giocatori col potenziale più alto

Manca davvero poco all'uscita di FIFA 21, videogame prodotto e pubblicato da EA Sports e Premium Partner di AC Milan, e come ogni anno la casa canadese svela quelli che saranno i valori nella nuova edizione del titolo calcistico. I tifosi rossoneri appassionati della modalità "Carriera", modalità in cui si prende il totale controllo del club, dal campo alla gestione dei trasferimenti, saranno contenti di sapere che sono ben due i giocatori del Mllan presenti nella lista dei giovani talenti con il potenziale più alto: si tratta di Gianluigi Donnarumma e Sandro Tonali. Il portiere ha un overall di 85 con ben 92 di potenziale, mentre il giovane centrocampista parte da un 77 di overall per arrivare ad un 91 di potenziale.