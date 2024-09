FIFA e Federazione calcistica norvegese unite per combattere il razzismo

La FIFA e la Federazione calcistica norvegese hanno mandato un segnale importante a tutto il mondo del calcio e non solo, unendosi una volta di più per combattere il razzismo.

"Il direttore regionale della FIFA per l'Europa, Elkhan Mammadov, ha incontrato la presidente della Federazione calcistica norvegese (NFF), Lise Klaveness, e altri leader del calcio, dello sport e dell'imprenditoria nella capitale Oslo, per discutere del ruolo del calcio nella lotta al razzismo nella società.

Nel corso di una tavola rotonda promossa dalla NFF, Mammadov ha presentato la posizione di tolleranza zero della FIFA nei confronti del razzismo nel calcio e ha evidenziato le recenti misure adottate per rafforzare la propria posizione.

Approvato all'unanimità al 74° Congresso FIFA del maggio 2024, il gesto delle braccia incrociate 'No Racism' è stato introdotto nella competizione della Coppa del Mondo femminile Under 20 FIFA™ in corso in Colombia.

Il gesto, che è uno dei cinque pilastri dell'azione che la FIFA ha chiesto alle associazioni affiliate (AM) di attuare, integra la procedura in tre fasi, introdotta nel 2017, che consente agli arbitri di interrompere prima, sospendere poi e infine abbandonare le partite in seguito a episodi di discriminazione.

Durante il Congresso FIFA di quest'anno a Bangkok, in Thailandia, i rappresentanti di tutte le 211 AM si sono alzati in piedi per prendere una posizione globale contro il razzismo, dimostrando una determinazione unitaria a liberare il calcio da quello che il presidente della FIFA Gianni Infantino ha definito 'un flagello che esiste nella nostra società'.

'È stato fantastico partecipare alla tavola rotonda organizzata dalla NFF e dai suoi dirigenti e stakeholder per discutere di argomenti così importanti', ha affermato Mammadov, che ha anche visto la nazionale maggiore maschile norvegese sconfiggere l'Austria per 2-1 nell'ultima partita della UEFA Nations League mentre era a Oslo.

'Per la FIFA è importante sapere che anche gli stakeholder locali vorrebbero attivare la campagna di presa di posizione globale contro il razzismo ed è stata una buona opportunità per presentare le procedure in 3 fasi relative al gesto No Racism'.

Oltre al presidente Klaveness, al segretario generale della NFF Karl-Petter Løken, all'ex capitano della nazionale maschile Brede Hangeland, al presidente del Comitato olimpico e paralimpico norvegese e della Confederazione degli sport, Zaineb Al-Samarai, e al capo della lega calcistica professionistica norvegese, Jens Haugland, erano presenti rappresentanti del Ministero della cultura e dell'uguaglianza, dell'imprenditoria norvegese, del calcio di strada e di vari stati del paese scandinavo, con l'obiettivo di sviluppare un approccio congiunto al problema nell'intera società norvegese.

'Per la seconda volta quest'anno abbiamo riunito tutti gli attori rilevanti del calcio norvegese prima delle partite della nazionale per discussioni a tavola rotonda su come possiamo usare la forza del calcio per combattere il razzismo e la discriminazione nella società', ha affermato il presidente Klaveness.

'Le parti interessate del mondo degli affari, del governo, dello sport, dei grandi club, del calcio di base, dei progetti di sostenibilità sociale e dei media hanno condiviso idee e buone pratiche e tutti noi abbiamo tratto grande ispirazione dal programma antirazzismo della FIFA, lanciato al Congresso FIFA di Bangkok a maggio'".