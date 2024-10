Fifa: "Pronti al dialogo su caso Diarra, attesi feedback"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea sul caso Diarra ha indotto la Federazione internazionale del calcio ad aprire un dialogo globale sull'articolo 17 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori (Rstp), intraprendendo "azioni concrete - si legge in una nota della stessa Fifa - per raccogliere le opinioni delle principali parti interessate e della comunità calcistica in generale, invitate ad far giungere un proprio feedback entro il 15 novembre prossimo". Come misura iniziale, la Fifa "ha già invitato le principali parti interessate, tra cui i rappresentanti della European Club Association (Eca), del sindacato calciatori Fifpro e della World Leagues Association, ad analizzare le conclusioni da trarre dalla decisione della Corte. Inoltre, Fifa ha creato una piattaforma che consentirà di inviare un feedback entro metà novembre come parte del processo di consultazione".

La federcalcio internazionale "accoglie con favore proposte costruttive in relazione al suo quadro normativo sull'articolo 17 del Rstp - dichiara il responsabile legale e della conformità della Fifa, Emilio Garcia Silvero - e ritiene che la sentenza sul caso Diarra rappresenti un'ottima opportunità per discutere e identificare collettivamente possibili miglioramenti all'attuale quadro normativo. Siamo ansiosi di impegnarci con la comunità calcistica in generale per raccogliere le loro opinioni costruttive sull'art.17 in uno spirito di collaborazione" (ANSA).