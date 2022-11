FIFA: "Sosteniamo 'One Love', ma regole chiare a tutti"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "La Fifa è un'organizzazione inclusiva e sostiene tutte le cause legittime, come 'One Love'", ma "nel quadro delle regole della competizione che sono note a tutti". Cosi' la Fifa, in una nota, chiarisce la sua posizione sul caso delle fasce dei capitani. "Il calcio si unisce dietro l'appello 'NoDiscrimination"", esteso a tutte le partite, dopo esser stata inizialmente prevista dai quarti, così che i capitani di tutte le 32 squadre possano portare il messagio sulla fascia". La Fifa ricorda poi che in base al suo regolamento, "nelle competizioni finali il capitano di ciascuna squadra deve indossare la fascia" da lei fornita. (ANSA).