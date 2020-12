FIGC, comunicato ufficiale: disposta la sospensione sino al 10/01/21 dei campionati giovanili femminile e maschili

Secondo quanto annunciato dalla FIGC, il presidente del settore giovanile e scolastico ha disposto la sospensione dei campionati u18, u17, u16, u15, u14 Pro, u13 Pro, U17 femminile e U15 femminile sino al 10 gennaio 2021. Questo il contenuto del comunicato:

"Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 46/Campionati Giovanili del 12 novembre u.s. con il quale si prorogava la sospensione delle gare in programma fino al 3 dicembre p.v. dei Campionati Nazionali Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie A e B, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie C, Under 17 e Under 15 Femminile, Under 14 Pro e Under 13 Pro; considerato che, per il persistere delle problematiche legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, non è attualmente possibile riprendere con regolarità le attività di allenamento settimanale e lo svolgimento delle gare ufficiali; ritenuto necessario, al fine di assicurare la tutela della salute di tutti i tesserati impegnati nei Campionati Giovanili Nazionali organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, prorogare la sospensione di tali campionati; tutto ciò premesso, sentiti i Vice Presidenti dispone

la sospensione fino al 10 gennaio 2021 delle gare in programma dei Campionati Nazionali Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie A e B, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie C, Under 17 e Under 15 Femminile, Under

14 Pro e Under 13 Pro, confermando nel contempo la possibilità per le società di effettuare, ove consentito, le sedute di allenamento nel rispetto delle indicazioni previste dai protocolli federali vigenti."