Figc, Dal Pino: "Avanti con Gravina, più spazio alla Lega di A"

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "La collaborazione tra la Figc e la Lega serie A è fondamentale, e in questi mesi si è sempre più rinforzata. I club di Serie A hanno sottoscritto individualmente e in misura quasi plebiscitaria la riconferma di Gabriele Gravina, in riconoscimento del lavoro che è stato fatto". Così il presidente della Lega serie A, Paolo Dal Pino, all'assemblea elettiva della Figc in corso a Roma. "Auspico che le forze federali trovino nel bene del calcio l'impegno comune per i prossimo quattro anni di governance, avendo come obiettivo le riforme, soprattutto dei campionato, e ci saremo per sostenerle, ma come Lega chiediamo di avere una maggior incidenza", ha aggiunto Dal Pino. "C'è poi il tema degli impianti e il progetto stadi. Abbiamo scritto al governo, tanti club hanno investito e sono pronti a farlo, ci sono miliardi pronti a essere investiti e sono generatori di pil. Il calcio non è solo divertimento ma è anche importante volano economico". (ANSA).