FIGC e Lega, la linea è la stessa: no allo stop del campionato. Play-off il piano B

Repubblica.it fa il punto su presente e futuro del calcio italiano. Figc e Lega calcio sono in allerta, la linea rimane quella di non fermare il campionato, perché uno stop avrebbe conseguenze devastanti sull'intero movimento. E mentre del ritorno del pubblico sugli spalti se ne riparlerà probabilmente nel 2021, la Federcalcio tiene in caldo la soluzione di riserva, nel caso in cui il campionato venisse troncato dal virus, anche se il piano B di cui tutti in qualche modo sanno, ovverosia i play-off, non è mai stato ufficialmente presentato: proporlo a campionato in corso potrebbe creare degli sconquassi.