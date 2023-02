FIGC, ieri riunione del Consiglio Federale: Daniele Ortolano eletto vicepresidente

Fonte: tuttomercatoweb.com

L’elezione del consigliere della LND Daniele Ortolano come vice presidente della FIGC, l’approvazione all’unanimità del budget 2023 e la posposizione di un mese (dal 16 febbraio al 16 marzo) dei controlli sportivi relativi ai contributi INPS per tutte le società dei campionati professionistici. Sono state queste le decisioni più importanti assunte in occasione della riunione odierna del Consiglio Federale, che si è aperta con un minuto di raccoglimento in memoria del capo delegazione della Nazionale Gianluca Vialli e dell’ex presidente federale Carlo Tavecchio.