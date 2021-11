Figc, la federazione approda su Linkedin

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Per una squadra che vince sul campo, ce n'è una più numerosa e molto qualificata che ogni giorno gioca le sue partite per l'efficientamento e l'innovazione della Federazione italiana gioco calcio. Nell'ecosistema federale operano importanti professionisti, il cui lavoro dietro le quinte contribuisce ai risultati agonistici della Nazionale di Roberto Mancini e delle altre squadre azzurre. Così, a rimarcare quanto, anche in campo lavorativo, "La forza del gruppo" faccia la differenza, la Federcalcio ha aperto su LinkedIn la pagina Figc - Federazione italiana gioco calcio (https://www.linkedin.com/company/figc), che sarà dedicata a fare conoscere agli appassionati di calcio le attività organizzative e le figure professionali che stanno dietro ai successi delle nazionali, con particolare attenzione agli aspetti più manageriali di business, marketing e comunicazione. "Il nostro team è composto da validi professionisti, i cui risultati si misurano nel rapporto quotidiano con i principali stakeholders della Federazione - ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina nel video-messaggio che inaugura la pagina LinkedIn - ed è giunto il momento di fare conoscere a tutti gli appassionati di calcio le attività organizzative e le figure professionali che concorrono ai successi delle Nazionali. Per questo la Figc ha aperto una pagina su LinkedIn, un nuovo canale di condivisione delle nostre attività attraverso cui presenteremo e valorizzeremo, grazie alla preziosa collaborazione dei nostri partner, anche alcune eccellenze italiane apprezzate in tutto il mondo". Il nuovo profilo LinkedIn, che ospiterà anche contenuti su formazione (tecnica e professionale) e responsabilità sociale, entra a fare parte della flotta digitale della Federcalcio e delle Nazionali, la cui Community digitale complessiva conta ormai più di 13 milioni di tifosi. (ANSA).