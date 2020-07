Figc ricorda Vatta "senza lui Italia più povera di campioni"

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Il calcio italiano perde un altro straordinario protagonista, di Vatta ricorderemo la sua grande passione per questo sport e l'attenzione che ha riservato al mondo giovanile. Senza di lui, l'Italia calcistica sarebbe stata più povera di campioni". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina e tutto il calcio italiano piangono la scomparsa di Sergio Vatta. Responsabile del settore giovanile del Torino tra gli anni '80 e '90 e allenatore della prima squadra granata nel 1989, è stato scopritore di tantissimi talenti, ha fatto esordire più di 60 ragazzi in Serie A, lanciando giocatori come Christian Vieri, Dino Baggio, Diego Fuser e Gianluigi Lentini. Nel 1991 è entrato in Federcalcio come allenatore e responsabile delle Nazionali Under 16 e Under 17 per poi diventare nella stagione 1997/98 Commissario Tecnico della Nazionale Femminile. Da Ct ha portato le Azzurre alla fase finale del Mondiale statunitense e ha dato un prezioso contributo alla crescita del movimento. (ANSA).