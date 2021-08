Figc, trovato l’accordo per la distribuzione internazionale del calcio femminile

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - E' stato siglato l'accordo tra Figc/Divisione Calcio Femminile e l'agenzia S&T Sports Group per la distribuzione della Serie A, Coppa Italia e Supercoppa femminili. La collaborazione, della durata di due anni, permetterà - fa sapere Figc in una nota - di migliorare la visibilità delle competizioni femminili a livello internazionale. S&T Sports, fondata dall'ex dirigente di Nba Stefano Turconi, ha sede a Miami e si occupa della distribuzione di contenuti sportivi a livello globale e nella consulenza sportiva nell'ambito media. "Uno degli obbiettivi principali - commenta la presidente della Divisione Calcio Femminile, Ludovica Mantovani - è far conoscere e diffondere il nostro calcio e le sue protagoniste a livello globale. La distribuzione all'estero delle partite di campionato di Serie A tramite S&T Sports Group è un altro passo fondamentale in questa direzione. Un biennio di promozione strategica nei Paesi oltreoceano con il prossimo Mondiale 2023 ospitato congiuntamente da Australia e Nuova Zelanda". (ANSA).