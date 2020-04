Filippo Galli: "Nel 2010 Berlusconi mi ha chiesto di allenare il Milan. La finale del '94 la partita perfetta"

Intervenuto sul canale YouTube di Andrea Longoni, Filippo Galli, ex calciatore e dirigente rossonero, ha parlato di sé e di Milan: “La finale del ’94 è stato il ricordo più bello. Poi mi piace ricordare la finale di Barcellona contro lo Steaua e il pareggio che ci consegnò lo scudetto. Quando passo vicino a San Siro dico ‘Caspita io ho giocato lì dentro’ ed escono tante emozioni. Nel ’94 tutti hanno fatto una partita superlativa. Per me quella è la partita perfetta. Nel 2010 mi chiamò Galliani perché il presidente aveva questa idea di farmi diventare allenatore. Non accetterei a fare l’allenatore, preferisco rimanere nel settore giovanile.”