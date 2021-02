Finale Coppa Italia, si va verso la scelta dell'Olimpico di Roma

Stando a quanto scritto da il Messaggero, la finale di Coppa Italia, che si disputerà il prossimo 19 maggio alle ore 21.00, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Si era paventata l’ipotesi che Juventus-Atalanta si potesse giocare o a Milano o a Napoli, ma la FIGC sembra intenzionata a confermare la città di Roma come sede della finale. In ballo, c’è la questione spettatori presenti dato che, sempre l’Olimpico di Roma, sarà sede della prima partita di EURO 2020 che inizierà a giugno. I contatti fra la federazione italiana e l’UEFA sono costanti e ad aprile, Covid permettendo, il Presidente Aleksander Ceferin dovrebbe confermare che l’Europeo si giocherà in maniera itinerante (ossia in 12 città differenti).