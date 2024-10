Finale rossonera a Shanghai: Sinner vince il settimo torneo stagionale

Grandissime emozioni dal tennis con la finale del Master 1000 di Shanghai che si è giocata nella mattinata italiana tra due tennisti tifosissimi del Milan. Da una parte l'italiano Jannik Sinner, numero uno del mondo e dominatore della stagione, dall'altra il serbo Novak Djokovic, campione olimpico e tra i più grandi della storia.

La vittoria è andata a Jannik Sinner che ha vinto il suo settimo titolo su otto finali giocate quest'anno. Un grande risultato per l'atleta italiano che sarà numero uno del ranking almeno fino al termine della stagione.

Simply too good



The moment @janniksin defeated the 4-time champion, Djokovic, for the Shanghai title @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/NMYr3wIHim