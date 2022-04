Financial Times - Investcorp, trattative con Elliott iniziate l'1 aprile. Periodo di esclusiva per due settimane

MilanNews.it

Passano le ore e si aggiungono costantemente nuovi dettagli alla trattativa tra Investcorp ed Elliott. Come riportato poco fa dal Financial Times, le discussioni tra le due società sarebbero iniziate l'1 di aprile ed il fondo di Paul Singer avrebbe aperto alla negoziazione esclusiva per le prossime due settimane solamente qualche giorno fa. Le cifre per la cessione del Milan sono le stesse: circa un miliardo di euro.