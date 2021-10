Financial Times - Juve e Superlega fanno causa a Uefa e Fifa per interromperne il monopolio

Secondo il Financial Times, le tre squadre ribelli legate al progetto Superlega, dunque Juventus, Real Madrid e Barcellona, stanno intraprendendo azioni legali contro Uefa e Fifa nel tentativo di dare una nuova organizzazione al calcio europeo e mondiale. I club accusano gli organi dei Governi sportivi di infrangere le regole della concorrenza vigenti in Europa, puntando a smantellare quello che potrebbe essere definito "monopolio". Una vittoria potrebbe consentire ai club un maggiore controllo dei proventi legati ai tornei a cui partecipano. Secondo i documenti del tribunale che vengono citati dal quotidiano, una società con sede in Spagna denominata "A22", rappresenta le società della Superlega e chiederà alla Corte di giustizia europea di giudicare se la Uefa possa o meno continuare a fungere da regolatore in grado anche di imporre sanzioni ai club pur agendo come partecipante visto che trae profitto dall'organizzazione di tornei come Champions League, Europa League e ora anche la Conference.