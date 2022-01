Financial Times - La Superlega è ancora viva: Juve, Real e Barcellona pronte al rilancio

La Superlega è tutt'altro che morta. È quanto sostengono le indiscrezioni del Financial Times, riportate da Tuttosport: Real Madrid, Barcellona e Juventus - le società superstiti del consorzio che non hanno fatto marcia indietro dopo le minacce dell’Uefa - sarebbero infatti pronti a rilanciare. I presidenti Florentino Perez, Joan Laporta e Andrea Agnelli non hanno mai abbandonato l’idea della nuova competizione e si sono incontrati ad agosto. Non solo: Juventus, Real Madrid e Barcellona (tre club fondatori che non hanno mai abbandonato l’idea di organizzare in autonomia una nuova competizione infrasettimanale) starebbero pianificando una svolta nel 2022.

L'idea di Juve, Real e Barcellona. Ripensare la manifestazione dal punto di vista legale e organizzativo. Il primo per evitare azioni da parte degli organismi che sovraintendono al calcio e il secondo per rendere il torneo più appetibile per i tifosi, che ad aprile erano scesi con forza in campo contro un torneo che - secondo loro - avrebbe tolto forza e fascino alle competizioni nazionali.