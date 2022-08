Financial Times - Milan, domani il closing con RedBird. Sarà annunciata anche la partnership con Yankees e MainStreet

MilanNews.it

Secondo l'indiscrezione di questa notte riportata da Financial Times, Gerry Cardinale è pronto a fare entrare tra gli investitori del Milan sia la gloriosa società di baseball degli New York Yankees che il fondo di investimento di Los Angeles, Main Street Advisors (di cui fanno parte anche LeBron James e Drake). Secondo l'indiscrezione l'annuncio sarà fatto domani in concomitanza con il closing tra RedBird ed Elliott per il passaggio delle quote della società rossonera. Al link QUI trovate i dettagli riportati questa mattina dalla redazione di MilanNews.it.