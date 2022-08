Financial Times - NY Yankees e un fondo di Los Angeles (con LeBron) investono con RedBird nell'AC Milan: i dettagli

MilanNews.it

Secondo quanto riportato dal Financial Times, autorevole testata statunitense di finanza, la franchigia di baseball dei New York Yankees (di proprietà della famiglia Steinbrenner) e Main Street Advisors, fondo di investimento di Los Angeles (di cui fa parte anche LeBron James, stella NBA, il producer Jimmy Iovine e il rapper Drake) stanno investendo al fianco di Red Bird nell'AC Milan; Gerry Cardinale annuncerà gli ingressi dei nuovi soci non appena sarà ufficializzato il closing con Elliott. Gli Yankees "sono tra i più grandi brand di sport al mondo" e i suoi proprietari, dopo aver acquisto il Club nel 1973 per 8.8 milioni di dollari, lo gestiscono con un valore stimato da Forbes di 6 miliardi di dollari; fanno già parte del gruppo di investimento del Manchester City, essendo co-proprietari del New York City FC.

L'accordo, orchestrato da Gerry Cardinale, evidenzia "il continuo appetito degli investitori statunitensi per lo sport preferito al mondo e, in particolare, per le squadre migliori della Serie A".

Tale collaborazione include anche l'inserimento dell'AC Milan nel consorzio denominato "YES Network", un media regionale frutto dell'associazione tra Yankees Club, Amazon, RedBird e Sinclair Broadcast Group.

Il "business commerciale di Gerry Cardinale - si legge - di atleti e celebrità di alto profilo ha contribuito a facilitare l'accordo con Main Street; LeBron, Iovine e Drake sono investitori passivi nel Milan attraverso il fondo e non hanno preso partecipazioni dirette".