Fiocco rosa in casa Hernandez, Theo diventa papà per la seconda volta

Fiocco rosa in casa Hernandez, è nata la figlia di Theo e della sua compagna Zoe Cristofoli. A darne annuncio è stata la coppia con un post su Instagram: il terzino rossonero è diventato papà per la seconda volta dopo la nascita del primogenito Theo Jr nel 2022. La redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri per tutta la famiglia.